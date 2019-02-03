إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سانت كاترين - نويبع

أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة رقم 925722 نقل غربية على بعد 60 كيلو من سانت كاترين اتجاه نوبيع.

كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل تابع الشركة الشهد المقاولات تعمل بموقع على بعد 60 كيلو من سانت كاترين، ما أسفر عن إصابة محمد أسامة خليفة من الغربية بكسر بالقدم اليمنى، وأحمد فتحى سيد إبراهيم من المنوفية بسجحات بالوجه وتجمع دموى بالرأس، ونبيل إبراهيم محمد رجب من الغربية اشتباه بعد الارتجاع، وتم نقلهم إلى مستشفى سانت كاترين التلقى الإسعافات الأولية، وجارى تحويلهم إلى مستشفى أبورديس العمل الأشعة اللازمة.

انتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث وعدد من القيادات الشرطية والأمنية وتبين من التحريات الأولية أنه اختلت عجلة القيادة من السائق فى أحد المنحنيات ما أدى لانقلاب السيارة.

على الفور انتقل المحاسب خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين إلى مستشفىى للاطمئنان على المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.