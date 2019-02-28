3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، بحبس "محمود ع" وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة 3 سنوات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من ضبط "محمود.ع" وبحوزته مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 2061 مركز السادات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.