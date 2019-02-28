وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر.. ورفع معدل أمان السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل جولة تفقدية صباح اليوم بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والتأكد من انتظام القطارات.

ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية

حيث تفقد الوزير رصيف رقم 6 بمحطة مصر الذي شهد حادثة الجرار أمس واطلع من رئيس هيئة السكك الحديدية على التقدم في عمل اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بالحادث وطالب بتقرير مفصل عن الحادث مؤكدا أنه لاتهاون مع أى مقصر ومشددا على إجراء أعمال الصيانة الدورية بكل دقة وعلى ضرورة عدم خروج أى قطار أو جرار من الورش إلا بعد التاكد التام من الحالة الفنية له والالتزام التام بتعليمات السلامة والأمان المنصوص عليها فى لائحة السكة الحديد ونزول كافة قيادات السكك الحديدية الى مواقع التشغيل للإطمئنان على تنفيذ هذه الإجراءات.

كما قام الوزير بتفقد غرفة مراقبة الكاميرات وشدد على ضرورة اليقظة التامة خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه الغرفة في تأمين سلامة الركاب والقطارات ثم توجه الوزير إلى أرصفة الوجهين البحري والقبلي واطمئن على انتظام جداول التشغيل وسير القطارات وعلى أن العمل يسير بمحطة مصر وفقا للجداول الخاصة بالتشغيل موجها قيادات السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات للركاب مشيرا إلى أن خدمة الراكب وتسهيل عملية التنقل الخاصة به وتحسين الخدمة المقدمه إليه يجب أن يكون لها اهتماما كبيرا بالتوازي مع رفع معدلات السلامة والامان بمنظومة السكك الحديدية.





وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بمحطة مصر (1)



وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بمحطة مصر (2)



وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بمحطة مصر (3)



وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بمحطة مصر (4)



وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بمحطة مصر (5)