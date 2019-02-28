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وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل المنتدى العالمى الأحد المقبل

الخميس، 28 فبراير 2019 04:00 ص
وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل المنتدى العالمى الأحد المقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ للإعلان عن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى.

وتقدم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لقبوله رعاية المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى ما بين الحاضر والمستقبل خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل المقبل، تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتعليم.

وطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى، رؤساء الجامعات ضرورة مشاركة الجامعات الدولية فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى ما بين الحاضر والمستقبل لعرض تجارب تعاونها مع الجامعات المصرية فى مجالات التعليم والبحث العلمى والآثار الإيجابية التى ترتبت على ذلك، ومناقشة دعم فرص التعاون المستقبلى فى كافة المجالات التعليمية والعلمية، ودراسة تطوير البرامج المشتركة والشهادات الدولية المعتمدة بمختلف التخصصات العلمية، وكذلك مراكز التميز المنشأة داخل الجامعات.


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