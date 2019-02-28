وزير الأوقاف يعتمد صيانة وترميم 111 مسجدا و4 مقرات على مستوى الجمهورية

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مذكرة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لـ 111 مسجدًا على مستوى الجمهورية، والمساجد هى :-