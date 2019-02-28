وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان المسابقة الدولية للقرآن الكريم غدًا

كتب - إسماعيل رفعت

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في السابعة من مساء غد الجمعة، فعاليات الدورة الثانية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى "بورسعيد الدولية"، والتى تحمل اسم الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وذلك حتى الثلاثاء 5 مارس.

ويشارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، وينافسون فى 3 فروع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات والإنشاد والابتهالات، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.