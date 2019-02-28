وزيرة الصحة: خروج 15 من مصابى حادث قطار محطة مصر و26 آخرين يتلقون العلاج

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خروج 15 مصاب من مصابى حادث قطار محطة مصر، حتى الآن مشيرة إلى أن عدد المصابين الآن الموجودين بالمستشفيات 26 مصابا يتلقون الرعاية، وحالاتهم ما بين حروق بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.



وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن من حالتين من بين المصابين توفيا اليوم منهم مسعف وجثمان أخر مجهولى الهوية، وبذلك ترتفع حالات الضحايا لـ 22 حالة.



وأشارت الوزيرة أن جميع الحالات تقدم لها لراية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على على تقديم الرعاية اللازمة لها.



وتفقدت الوزيرة حالات المصابين برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.