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وزيرة الصحة تتفقد المصابين بمعهد ناصر بعد انتهاء زيارتها لدار الشفاء

الخميس، 28 فبراير 2019 02:10 م
وزيرة الصحة تتفقد المصابين بمعهد ناصر بعد انتهاء زيارتها لدار الشفاء الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب سيد الخلفاوى
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توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتفقد حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، بمستشفى معهد ناصر، للإطمئنان على حالاتهم الصحية، ومدى توفير الرعاية اللازمة لهم، وذلك بعد تفقدها المصابين بمستشفى دار الشفاء.

 

وأكدت الوزيرة أن المصابين الموجودين حاليا بالمستشفيات 26 مصابا يتلقون العلاج، كما أعلنت ارتفاع عدد الضحايا لـ22 بعد وفاة مصاب مجهول الهوية وسائق سيارة إسعاف.

 

وأشارت الوزيرة أن جميع الحالات تقدم لها رعاية كاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والإطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.


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