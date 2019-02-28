وزيرة الصحة: استمرار تقديم الدعم النفسى لمصابى حادث القطار لتخفيف الصدمة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه مازال الدعم النفسى يقدم للمصابين والطب النفسى أجرى عددا من الجلسات النفسية مع المصابين لتخفيف الصدمة التى تعرضوا لها، مشيرة إلى أن ما تعرضوا له صدمة شديدة ومشاهد صعبة جدا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن جميع المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات مسجلين فى كشوف لدى الوزارة، وعلى الأهالى الذين لم يتوصلوا لذويهم الاتصال على رقم 137 لمعرفة المستشفيات الموجودين بها.

وأشارت الوزيرة أن جميع الحالات تقدم لها رعاية كاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والإطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.

وتفقدت الوزيرة حالات المصابين برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.