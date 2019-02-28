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وزيرة التخطيط: المساواة بين الجنسين شرط أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:50 ص
وزيرة التخطيط: المساواة بين الجنسين شرط أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب - محمد طنطاوى
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أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً حول إنجازات النصف الأول من العام 18/2019 لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحداً من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي وجني جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة.

وأكدت السعيد على أن تعزيز القدرات المالية للنساء لا يساهم فقط في القضاء على الفقر ولكن أيضاً في تعليم أفضل ونتائج غذائية وصحية أفضل للأطفال، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعد أولوية هامة وشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ترتبط ارتباطاً حاسماً مع المساواة العامة في المجتمع.

ولفتت السعيد إلي أهمية المساواة بين الجنسين في كافة المجالات منها الصحة والتعليم بما يعد أحد أهم الطرق المباشرة الفعالة للتقليل من أوجه التفاوت في المجتمع، فضلاً عن المساهمة في زيادة فرص تشغيل المرأة وتمكينها، بما ينتج عنه نمو الاقتصاد ويساهم بشكل إيجابي في تحقيق رفاهية الأطفال، مشيرة إلى أن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهرى لنمو شامل ومستدام.

 

 


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