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نقابة المهندسين تُشكل لجنة لدراسة أسباب حادث قطار محطة مصر وإعداد تقرير فنى

الخميس، 28 فبراير 2019 03:36 م
نقابة المهندسين تُشكل لجنة لدراسة أسباب حادث قطار محطة مصر وإعداد تقرير فنى حادث قطار محطة مصر - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، كلف اللواء محمود مغاورى، الأمين العام، بتشكيل لجنة من المتخصصين، لمعاينة وإعداد تقرير ورأى فنى حول حادث قطار محطة مصر، والذى شهدته المحطة أمس الأربعاء.
 
وأضاف شفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل اللجنة، وتضم فى عضويتها عددا من أساتذة كليات الهندسة، ومهندسين متخصصين فى السكك الحديدية، وعاملين سابقين بهيئة السكك الحديدية، وعددا من مهندسى تخصصى مدنى وميكانيكا.
 
وأوضح أن نقيب المهندسين، شدد على ضرورة أن يكون عمل اللجنة بحيادية تامة وهدوء، لافتا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم تسيلمها للجهات المسئولة فى الدولة، باعتبارها استشارى للدولة فى مجالات تخصصها.
 
 

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نقابة المهندسين

قطار محطة مصر

حادث قطار محطة مصر

نقيب المهندسين




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