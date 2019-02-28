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موكب زعيم كوريا الشمالية يغادر بعد قطع القمة مع ترامب

الخميس، 28 فبراير 2019 10:41 ص
موكب زعيم كوريا الشمالية يغادر بعد قطع القمة مع ترامب زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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غادر موكب كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية مقر قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عائدا إلى الفندق بعد قطع القمة اليوم الخميس.

وكان الزعيمان، فى وقت سابق اليوم، قد عبرا عن أملهما فى إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية فى اليوم الثانى من محادثاتهما فى العاصمة الفيتنامية هانوى.

وغادر الزعيمان مقر القمة فى الساعة 1:25 مساء (0625 بتوقيت جرينتش) دون حضور مأدبة غداء كانت معدة لهما وعادا كل إلى فندقه.

وقمة هانوى هى الثانية التى يعقدها ترامب مع كيم بعد قمة سنغافورة فى يونيو الماضى التى أثارت الكثير من الضجيج لكنها لم تسفر عن إشارات تذكر على تحقيق تقدم ملموس.

 


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