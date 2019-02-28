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مصرع مدرس أثناء عبور شريط السكة الحديد بالقناطر الخيرية

الخميس، 28 فبراير 2019 12:23 ص
مصرع مدرس أثناء عبور شريط السكة الحديد بالقناطر الخيرية حادث قطار - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى مدرس بالمعاش مصرعه أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، حيث اصطدم به أحد القطارات المارة بالمنطقة.

 

جرى نقل الجثة للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بمناظرة الجثة والتصريح بالدفن وتحديد سبب الوفاة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة أرض بنى أمام مستشفى القناطر الخيرية.

 

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور اللواء يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لمدرس بالمعاش يدعى حسن أحمد إمام حسن، 64 سنة، وأنه فى طريقه لمنزله وخلال عبوره السكة الحديد أمام مستشفى القناطر اصطدم به القطار، مما تسبب فى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب العام وتلوت النيابة التحقيق.

 


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