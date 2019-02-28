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مستشار النمسا يبحث مع كبير المفاوضين الأوروبيين تطورات "بريكست"

الخميس، 28 فبراير 2019 06:27 م
مستشار النمسا يبحث مع كبير المفاوضين الأوروبيين تطورات "بريكست" مستشار النمسا سباستيان كورتس
أ ش أ
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بحث مستشار النمسا سباستيان كورتس اليوم الخميس بمقر المستشارية النمساوية فى العاصمة فيينا مع ميشيل بارنييه كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى تطورات قضية الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الخميس، إن المباحثات تناولت المغادرة المرتقبة لبريطانيا للاتحاد الأوروبى فى 29 مارس المقبل وفقا للخطة المعدة سلفا.
وأشارت المصادر إلى أن كورتس وبارنييه أكدا أن خيار تأجيل موعد الانسحاب أصبح موضع تركيز متزايد، لافتين إلى تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الموافقة على تأجيل "قصير ومحدود" للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك على أقصى تقدير بحلول نهاية يونيو المقبل وذلك إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر بحلول منتصف مارس المقبل.


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