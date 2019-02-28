محمد بن زايد يلتقى رئيس وزراء سنغافورة لبحث الاستفادة من تجربتها التنموية

كتبت ريهام عبد الله

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بـ"لى هسين لونج"، رئيس وزراء سنغافورة، على هامش زيارته الرسمية للدولة الآسيوية، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد:"جسد لقاؤنا مع رئيس وزراء سنغافورة دولة لي هسين لونج متانة العلاقات التي تربط بين بلدينا..التجربة التنموية السنغافورية تجربة رائدة، ونسعى في دولة الإمارات إلى الاستفادة منها وتعميق التواصل معها".



الشيخ محمد بن زايد



بن زايد فى سنغافورة



محمد بن زايد ورئيس وزراء سنغافورة



الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:" لقد سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب، حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا".