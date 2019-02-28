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محافظ قنا يتابع موقف انهيار أحد سدود أحواض تجميع مياه الصرف بنجع حمادي

الخميس، 28 فبراير 2019 06:47 م
محافظ قنا يتابع موقف انهيار أحد سدود أحواض تجميع مياه الصرف بنجع حمادي محافظ قنا يتابع موقف انهيار احد سدود احواض تجميع مياه الصرف بالغابة الشجرية
قنا - وائل محمد
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انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الي مدينة نجع حمادي، لمتابعة موقف انهيار أحد سدود أحواض تجميع مياه الصرف الخاصة بالغابة الشجرية، التابعة لمحطة صرف صحي نجع حمادي.
 
أوضح الهجان، أنه تم الدفع برجال الحماية المدنية مدعومة بمجموعة من معدات الوحدة المحلية وشركة مياة الشرب، لمعالجة مشكلة الانهيار التي ادت الي غلق الطريق الصحراوي الغربي في الاتجاه القادم من سوهاج  نجع حمادي، بشكل مؤقت بعد ان تم عمل مجري لتصريف المياه الموجودة اعلي الطريق .
 
واشار الهجان، أنه تم فتح الطريق امام حركة السيارات، وانه تم تعلية الفواصل الترابية بين الاحواض بمعرفة الشركة المنفذة، موجها التنفيذيين المعنيين بضرورة العمل علي مدار الساعة، لإزالة الاسباب التي وراء عملية الانهيار واعداد تقرير فني لها وبالمتابعة المستمرة للموقع.
 
جانب من المتابعة (1)
جانب من المتابعة (1)

جانب من المتابعة (2)
جانب من المتابعة (2)

جانب من المتابعة (3)
جانب من المتابعة (3)
 
 

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