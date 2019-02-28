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محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة إتهاء أعمال رفع كفاءة بيوت الطلبة بالخارجة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:22 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة إتهاء أعمال رفع كفاءة بيوت الطلبة بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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وجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير التي تجري بمقر بيوت الطلبة والطالبات، التابع لجمعية رعاية الطالب بالخارجة، مشددا بجاهزية المقر بحد أقصي السبت القادم، قبل بدء الدراسة.
 
جاء ذلك، خلال تفقدة لمقر إقامة الطلبة والطالبات، ترافقة حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذة بالمحافظة، وذلك للتأكد من سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمقر .
 
وكلف الزملوط مديرية الطرق، والوحدة المحلية لمركز الخارجة، بسرعة إزالة المخلفات بالمقر، وبالمنطقة المحيطة وتقليم الأشجار، وذلك لتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات المغتربات .
 
يذكر بأنه، خلال جولات المحافظ الميدانية بمدينة الخارجة الأسبوع الماضي، قام يتفقد مقر بيوت الطلبة والطالبات، ولاحظ عدم جاهزيته وملائمته للطلاب، ووجة علي الفور بسرعة رفع كفاءة المقر وإعادة تطويرة بدعم مادي كامل من المحافظة .
 
 

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