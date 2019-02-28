محافظ الشرقية: تنفيذ 90% من أعمال إنشاء صومعة غلال صان الحجر

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى إنشاء 12خلية على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 60 ألف طن بتكلفة 209 ملايين جنيه بصان الحجر البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، موضحاً أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة وإنها ستعمل على تقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة.





وأوضح المحافظ أن بناء مثل هذه الصوامع يمثل حفاظاً على سلعة إستراتيجية مثل القمح، حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الثاني في إنتاجه، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي.

كما أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جاري تركيب البلاط وعمل دهانات على الواجهة الرئيسية والمكاتب الإدارية وتركيب البوابات الرئيسية وتشطيب الوجهات الديكورية لصوامع الغلال، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 90 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل القادم.



