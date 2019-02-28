video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: تنفيذ 90% من أعمال إنشاء صومعة غلال صان الحجر

الخميس، 28 فبراير 2019 03:20 م
محافظ الشرقية: تنفيذ 90% من أعمال إنشاء صومعة غلال صان الحجر صومعة الغلال
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى إنشاء 12خلية على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 60 ألف طن بتكلفة 209 ملايين جنيه بصان الحجر البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، موضحاً أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة وإنها ستعمل على تقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة.

 

unnamed(2)
 

وأوضح المحافظ أن بناء مثل هذه الصوامع يمثل حفاظاً على سلعة إستراتيجية مثل القمح، حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الثاني في إنتاجه، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي.

كما أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جاري تركيب البلاط وعمل دهانات على الواجهة الرئيسية والمكاتب الإدارية وتركيب البوابات الرئيسية وتشطيب الوجهات الديكورية لصوامع الغلال، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 90 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل القادم.

 

unnamed(3)
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: التشغيل التجريبى لمشروع صوامع الغلال بالخانكة 10 مارس المقبل

صوامع

صوامع القمح

الشرقية

صوامع غلال

ممدوح غراب




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة