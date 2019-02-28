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كوهين: أخشى ألا يسمح ترامب بانتقال سلمى للسلطة إذا خسر فى 2020

الخميس، 28 فبراير 2019 11:09 ص
كوهين: أخشى ألا يسمح ترامب بانتقال سلمى للسلطة إذا خسر فى 2020 ترامب ومايكل كوهين
واشنطن(رويترز)
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قال مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يخشى ألا يسمح ترامب لخلفه بتولى مقاليد الحكم سلميا إذا خسر انتخابات الرئاسة عام 2020.

وقال كوهين فى ختام شهادته أمام لجنة الإشراف بمجلس النواب الأربعاء "بالنظر إلى خبرتى فى العمل مع السيد ترامب، فإننى أخشى ألا يكون هناك انتقال سلمى للسلطة مطلقا إذا خسر الانتخابات فى 2020".

ومضى قائلا إن قلقه بشأن انتقال السلطة فى 2020 هو "السبب فى موافقتى على أن أمثل أمامكم".

وأضاف "اعترفت بأننى ارتكبت أخطاء وتحملت مسؤوليتها علنا وتحت القسم لكن الصمت والتواطؤ فى وجه التدمير اليومى لأبسط أعرافنا وتعاملنا المتحضر مع بعضنا البعض لن يكون واحدا (من هذه الأخطاء)".

وأردف كوهين الذى قال يوما إنه على استعداد "لتلقى رصاصة" بدلا من ترامب "فعلت أشياء وتصرفت بشكل غير ملائم وبطلب من السيد ترامب فى بعض الأوقات. نفذت طلباته بطاعة عمياء. ولائى للسيد ترامب كلفنى كل شىء: سعادة أسرتى وصداقاتى ورخصة مزاولتى المحاماة وشركتى ومصدر رزقى وشرفى وسمعتى.. وقريبا سيكلفنى حريتى. وأنا لن أقف مكتوف اليدين ولن أصمت وأدعه يفعل هذا بالبلد أيضا".

 


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