قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما لحركة طالبان جنوب البلاد

كابول (أ ش أ)

أحبطت قوات الأمن الأفغانية، هجوما لمسلحى حركة طالبان فى منطقة (أرغنداب) بإقليم (زابل) فى جنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 28 مسلحًا على الأقل.

وقال مصدر عسكرى مُطلع - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - إن ما لا يقل عن 30 مسلحًا قُتلوا، فى تلك الأثناء، جراء شن القوات الخاصة ألأفغانية عمليات وغارة جوية على منطقة تارينكوت بإقليم (أوروزجان) ومنطقتى نهر السراج وسانجين بإقليم هلمند ومنطقة هيساراك بمقاطعة نانجرهار الأفغانيين.

وأوضح أنه تم شن عمليات مماثلة على منطقة صبارى بإقليم خوست ومنطقة شاه والى كوت فى إقليم قندهار ومنطقة سانشارك بإقليم سار إى بول ومنطقة قره باغ بإقليم غزنى الأفغانيين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 ملسحا وإصابة 5 آخرين.