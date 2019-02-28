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قائد طائرة خدمات البترول يهبط بمطار القاهرة بعد تعرض الطائرة لعطل فنى

الخميس، 28 فبراير 2019 09:21 ص
قائد طائرة خدمات البترول يهبط بمطار القاهرة بعد تعرض الطائرة لعطل فنى مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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أعلنت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، حالة الطوارئ بسبب عطل فنى تعرضت له طائرة شركة خدمات البترول القادمة من الغردقة مما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة قبل هبوطها.
 
صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن قائد رحلة طائرة خدمات البترول الرحلة رقم 160 القادمة من الغردقة وعلى متنها 48 راكبا ألمانيا بالإضافة إلى طاقم الضيافة، فوجئ بوجود عطل فنى داخل كابينة القيادة وقام على الفور إبلاغ برج المراقبة الذى طلب من السلطات بمطار القاهرة اتخاذ إجراءات الطوارئ، حيث تم تخصيص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحى لمواجهة أية احتمالات عند هبوط الطائرة.
 
ونجح قائد الطائرة فى الهبوط بها، حيث تم نزول الركاب بسلام وتم استدعاء مهندسى الصيانة الفنية لإصلاح العطل. 
 
 
 

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