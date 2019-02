فيديو.. سيدة تظهر خلف رئيس كوريا الشمالية بلقاء ترامب وكيم تثير التساؤلات

نشرت صحيفة "سى بى أس"، الأمريكية تقريرا حول لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، وذلك فى القمة التى جمعت بينهما بهانوى بدولة فيتنام، وزعمت الصحيفة فى تقريرها بنشر مقطع فيديو يظهر امرأة فى الخلفية تتسلل للنظر إلى الرئيسين.

وبحسب التقرير فأن السيدة التى ظهرت فى الخلفية هى كيم يو جونج الأبنة الصغرى للزعيم الكورى الشمالى الراحل كيم جونغ إيل وزوجته الثالثة، كو يونج هي.

ويعتقد أنها من مواليد 1987، ولها شقيقان هما الزعيم الحالى كيم جونج أون، وكيم جونج تشول الذى لا يزال بعيدا عن الحكم والحياة السياسية.

كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى للزعيم الكورى الشمالى شقيقة كيم جونج أون ضمن وفد بلادها إلى أولمبياد بيونج تشانج

وحسب المعلومات المتوفرة، تعلمت كيم يو جونج فى سويسرا مع كيم جونج أون فى الفترة بين 1966 و2000 وتخرجت لاحقا فى جامعة كيم إيل سونج فى بيونج يانج، وهى متعلقة بشقيقها الزعيم منذ الطفولة.

وفي العشرين من عمرها صعدت كيم يو جونج بسرعة على سلّم الحكم وبدأت تظهر إلى جانب كيم جونج أون منذ ديسمبر 2011، حين حضرت مراسم تشييع جنازة والدها.

وحسب التقارير، تولت كيم يو جونج عام 2012 منصب مديرة قسم البروتوكول فى لجنة الدفاع الوطنية لبلادها.

وقال الرئيس الأمريكى للصحفيين فى هانوى بأنه لم يوقع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على اتفاق كما هو مقرر إلى حد كبير لأنهما اختلفا بشأن العقوبات والمنشآت النووية.

Who was the woman spotted near President Trump and Kim Jong Un during their summit?



It was Kim's sister, Kim Yo Jong, who has a major influence in North Korea's government https://t.co/MG8upGUcKF pic.twitter.com/u4R6qd8QQG