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فيديو..الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق

الخميس، 28 فبراير 2019 06:46 م
فيديو..الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق حملة تموينية - ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ،بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية .. وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجارى  .


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حملات تموينية

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