فيديو..الداخلية تشن حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ،بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة.