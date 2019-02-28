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عامل يقتل شقيقته بجريمة شرف في قنا بعد إخلاء سبيلها بقضية مصرع نجلها

الخميس، 28 فبراير 2019 11:05 م
عامل يقتل شقيقته بجريمة شرف في قنا بعد إخلاء سبيلها بقضية مصرع نجلها جثة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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أقدم عامل على قتل شقيقته بسبب سوء سلوكها بعد أن حصلت على إخلاء سبيل فى واقعة قتل نجلها التى أنجبته سفاحاً بعد أرتباطها عاطفياً بشاب فى القرية، بعد أن سدد له عدة طعنات نافذة أنتقاماً لشرفة بمركز فرشوط بقنا.

كان اللواء محمود حسن مدير مباحث قنا تلقى إخطارا يفيد بإعتراف محمد. د. ت  47 سنة عامل بفرشوط  بقتل شقيقته زينب.د  39 سنه دفاعا عن شرف العائله وأفادت التحريات أن الضحية كانت سيئة السمعة، وانتشرت فى القرية  إشاعات عن علاقتها باحد الشباب، والذى حملت منه سفاحاً، والقت بطفلها فى منزل مهجور ، وتم ضبطها فى الواقعة بتهمة قتل نجلها.

وقال المتهم فى اعترافاته أن السجن كان يمنعنى من الانتقام لشرفى، فكلفت محاميا للدفاع عنها، وحصلت على قرار باخلاء سبيلها بكفالة مالية و فور خروجها اصطحبتها للمنزل وقمت بضربها بسكينة عدة ضربات حتى فارقت الحياة.

 


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