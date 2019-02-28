video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 أشخاص بميت غمر جمعوا أموالا من المقاهي بزعم انتمائهم للمصنفات الفنية

الخميس، 28 فبراير 2019 01:46 م
ضبط 4 أشخاص بميت غمر جمعوا أموالا من المقاهي بزعم انتمائهم للمصنفات الفنية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث مركز ميت غمر، القبض على أربعة أشخاص، قاموا بجمع أموال من بعض المقاهي بقرية كوم النور التابعة للمركز، ينتحلون صفة المصنفات الفنية.
 
وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر بوجود أربعة أشخاص بانتحال صفة أنهم من قبل المصنفات الفنية، وقاموا بجمع أموال من أصحاب المقاهي بقرية كوم النور .
 
وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم ضبط أربعة أشخاص اتهمهم أصحاب المقاهي بحصولهم على أموال بحجة وجود مخالفات داخل المقاهي، مما يستلزم دفع غرامات، وتبين جمعهم مبلغ 9 الف جنية من أربعة مقاهي، وأنهم جميعهم مقيمين بالقاهرة، وتم ضبط بحوزتهم دفتر إيصالات تابع لجمعية الملحنين والمؤلفين، ولم يتم التأكد من صحة الجمعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش وطبنجة بالغربية

ضبط مدير إدارة هندسية بالفيوم لإصدار تراخيص مخالفة للقانون

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز ميت غمر

انتحال صفة

أخبار مصر




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة