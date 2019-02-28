ضبط 4 أشخاص بميت غمر جمعوا أموالا من المقاهي بزعم انتمائهم للمصنفات الفنية

الدقهلية شريف الديب

ألقى ضباط مباحث مركز ميت غمر، القبض على أربعة أشخاص، قاموا بجمع أموال من بعض المقاهي بقرية كوم النور التابعة للمركز، ينتحلون صفة المصنفات الفنية.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر بوجود أربعة أشخاص بانتحال صفة أنهم من قبل المصنفات الفنية، وقاموا بجمع أموال من أصحاب المقاهي بقرية كوم النور .

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم ضبط أربعة أشخاص اتهمهم أصحاب المقاهي بحصولهم على أموال بحجة وجود مخالفات داخل المقاهي، مما يستلزم دفع غرامات، وتبين جمعهم مبلغ 9 الف جنية من أربعة مقاهي، وأنهم جميعهم مقيمين بالقاهرة، وتم ضبط بحوزتهم دفتر إيصالات تابع لجمعية الملحنين والمؤلفين، ولم يتم التأكد من صحة الجمعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.