ضبط طربة حشيش بحوزة راكب بمطار برج العرب

الإسكندرية – أسماء على بدر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، راكبا مصريا ، بحوزته طربة لمخدر حشيش، كان يخفيها أسفل ملابسه، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية.

اشتبه ضباط أمن الموانئ، في الراكب "إيهاب.ي.م" 39 عاما، مقيم بالإسكندرية، أثناء إنهاء سفره على متن إحدى الرحلات إلى إحدى الدول العربية، بعدما بدت عليه علامات القلق.

وبتفتيش الراكب، بواسطة ضباط مباحث برج العرب وأمن الموانئ، عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش تزن 225 جرام، كان يخفيها أسفل ملابسه بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

جرى القبض على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.