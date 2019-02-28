صور.. القائم بأعمال وزير النقل يستقبل سفير المجر لبحث تطوير منظومة السكة الحديد

بدأ منذ قليل، اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والقائم بأعمال وزير النقل مع سفير المجر بالقاهرة ومسئولى إحدى البنوك المجرية لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال تطوير منظومة السكة الحديد والنقل والمواصلات فى مصر.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا الاجتماع كان محدد له موعد منذ فترة مع الدكتور هشام عرفات، وحرص الدكتور محمد شاكر، على مقابلة السفير المجرى فى الموعد المحدد للتأكيد على احترام الجانب المصرى لمواعيد الاجتماعات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، أن نائب وزير النقل سيحضر الاجتماع وعدد من رؤساء القطاعات بوزارة النقل.