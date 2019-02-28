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صحيفة: مادورو سحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزى الفنزويلى.. والمعارضة: سيهربه

الخميس، 28 فبراير 2019 04:47 م
صحيفة: مادورو سحب 8 أطنان ذهب من البنك المركزى الفنزويلى.. والمعارضة: سيهربه مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو سحب 8 أطنان من الذهب من البنك المركزى الفنزويلى فى الأسبوع الماضى.

وقال النائب المعارض "أنخيل الفارو"، إن "8 أطنان من الذهب تحركت من خزائن البنك المركزى الفنزويلى الأسبوع الماضى، دون ترك سجلات، متهما مادورو "أنه يعتزم بيعه مهربا خارج البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن فى الأيام الثلاثة التى تم فيها سحب الذهب، لم يكن هناك موظفون فى البنك، ودعمت نقله سيارات حكومية.

وأكدت ثلاثة مصادر حكومية أخرى نقل الذهب من الاحتياطيات وعدم وجود حراس منتظمين فى تلك الأيام، حيث كان رئيس البنك المركزى، كاليكستو أورتيجا، مسافرا.

وقال ألفارادو "أخذوا الذهب في أربع شاحنات عبر البابين 3 و 4 من البنك.

ولم يعط البنك المركزى أى تعليقات على خروج هذا الذهب، وأيضا بيع ما لا يقل عن 15 طنا آخرى من الذهب مقابل اليورو نقدا، خاصة للإمارات.

وتعتبر مبيعات السبائك هى تقريبا البديل الوحيد لمادورو للحصول على السيولة، فى ظل تراجع عائدات النفط وإغلاق التمويل الدولي، من العقوبات الصارمة  المفروضة على واشنطن للضغط عليه للاطاحة به.

 


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