صحيفة تركية: النائب العام التركى يأمر بحبس مدرسين يلعبون كرة قدم

كتب : أحمد جمعة

أمر نائب عام فى مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا، باعتقال 14 مدرسا كانوا يلعبون مباراة كرة قدم.

وطالب النائب العام التركى - بحسب صحيفة زمان التركية - الذى تواجد فى أرض الملعب المدرسين الأربعة عشر الذين كانوا يلعبون مباراة كرة قدم بمغادرة الملعب، وعندما رفض المدرسون مغادرة الملعب استدعى النائب العام الشرطة وأمر باعتقالهم، فى استغلال غير مبرر لسلطاته خاج نطاق العمل.

هذا وقامت الشرطة التركية بنقل المدرسين إلى قسم الشرطة شارميك للتحقيق معهم ثم أخلت سبيلهم لاحقا.

من جانبه أوضح مدير الملعب الواقع ببلدة شارميك في مدينة ديار بكر التركية أن النائب العام وصل إلى أرض الملعب مبكرا قبل موعد حجزه مسبقًا وظن أن وقت المدرسين انتهى وطلبهم مغادرة الملعب إلا أن المدرسين رفضوا هذا الطلب وحدث شجار بينهم وأخيرا طلب النائب العام الشرطة لإخراج المدرسين والتحقيق معهم.

على الصعيد الآخر أدلى وزير العدل التركى، عبد الحميد جول، بتصريحات حول الواقعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وذكر جول فى تغريدته أن هيئة القضاة ومدعى العموم بدأت تحقيقات بشأن اعتقال 14 مدرسا نتيجة لشجار على ملعب كرة قدم ببلدة شارميك.

من جانبه نشر وزير التعليم التركى، ضياء سلجوق، أيضا تغريدة عبر حسابه بالموقع نفسه أوضح خلالها أن الواقعة التى تعرض لها المدرسين فى بلدة شارميك أحزنته بصفته مدرس مشيرا إلى بدء وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة.

هذا وأعرب سلجوق عن آماله بعدم تكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.