زعيم كوريا الشمالية: نرحب بفتح مكتب أمريكى ببلادنا ومستعد لنزع السلاح النووى

رويترز

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وفي معرض رده على أسئلة للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب، عبر كيم عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيبرم اتفاقا جيدا بالنسبة لكوريا الشمالية وأمريكا.