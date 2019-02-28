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زعيم كوريا الشمالية: نرحب بفتح مكتب أمريكى ببلادنا ومستعد لنزع السلاح النووى

الخميس، 28 فبراير 2019 06:22 ص
زعيم كوريا الشمالية: نرحب بفتح مكتب أمريكى ببلادنا ومستعد لنزع السلاح النووى ترامب وزعيم كوريا الشمالية
رويترز
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قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وفي معرض رده على أسئلة للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب، عبر كيم عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيبرم اتفاقا جيدا بالنسبة لكوريا الشمالية وأمريكا.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم المحادثات فى اليوم الثانى من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية.

مباحثات أمريكا وكوريا الشمالية
مباحثات أمريكا وكوريا الشمالية

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوى أمس الأربعاء فى جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل. وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة، وكانا عقدا قمتها الأولى غير الحاسمة في سنغافورة قبل ثمانية أشهر.

ولدى تطرقهما لجوهر القضايا التي تثير الخلاف بينهما، عبر كلاهما عن تفاؤل حذر، وشدد ترامب على أن المحادثات الهادفة للتصدي لتهديد كوريا الشمالية النووي يجب ألا تمضي على عجل.

وقال ترامب للصحفيين قبل جلسة المباحثات بينما كان يجلس هو وكيم إلى مائدة مستديرة في فندق متروبول الذي يعود بناؤه لحقبة الاستعمار الفرنسي "أقول منذ البداية أن السرعة ليست مهمة بالنسبة لي. أقدر بشدة عدم اختبار أسلحة نووية أو صواريخ.. أقدر ذلك للغاية.. لا نريد سوى إبرام الاتفاق الصحيح".

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

 

جانب من الجولة الثانية من القمة
جانب من الجولة الثانية من القمة

 

زعيم كوريا الشمالية (2)
زعيم كوريا الشمالية 

 

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 

قمة ترامب كيم
قمة ترامب كيم

 

مباحثات أمريكا وكوريا الشمالية
مباحثات أمريكا وكوريا الشمالية

 


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ترامب

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