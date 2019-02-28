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روسيا اليوم: مسبار سوفيتى يرجح اصطدامه بالأرض خلال العام الجارى

الخميس، 28 فبراير 2019 07:01 م
روسيا اليوم: مسبار سوفيتى يرجح اصطدامه بالأرض خلال العام الجارى مسبار فضائى
كتب : أحمد جمعة
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حذر خبراء من أن مسبار الفضاء السوفيتى الذى كان فى طريقه إلى كوكب الزهرة، يمكن أن يصطدم بالأرض فى وقت لاحق من هذا العام ، حيث  انطلق المسبار الفضائى - بحسب  قناة روسيا اليوم - الذى يبلغ وزنه 500 كجم، فى عام 1972، ولكن إطلاقه الفاشل جعل "Kosmos  482" يدور فوق الكوكب خارج السيطرة تماما.

وأشارت التقديرات السابقة ، إلى أن المسبار سيصطدم بالأرض بين عامى 2023 و2025. ولكن تكهنات جديدة تقول إن الاصطدام قد يحدث قبل نهاية عام 2019.

وهدفت البعثات الفضائية السوفيتية إلى إطلاق مركبة فضائية فى "مدار الانتظار" للأرض، لتعمل كمنصة إطلاق فى الفضاء، حيث تأتى مجهزة بمحرك صاروخ ومسبار ملحق بها ، ثم يتم إطلاق المسبار نحو هدفه، ولكن إذا فشل في هذه المرحلة، فسيظل في المدار وتُعاد تسميته بـ "Kosmos".

وأُطلق مسبار "Kosmos 482" بواسطة "Molniya" السوفيتي، فى مارس عام 1972، ونجح في الوصول إلى مدار "الانتظار" الأرضي ، ومع ذلك، فشل العلماء السوفيت فى إطلاق المسبار فى مسار كوكب الزهرة، ما أدى إلى فصله إلى 4 أجزاء، مع بقاء قطعتين فى مدار الأرض المنخفض، سقطتا فوق نيوزيلندا في غضون يومين.

وكشف تقرير وكالة ناسا أن "المحرك الرئيس لمرحلة الهروب توقف بعد 125 ثانية من الإطلاق، بسبب الفشل في جهاز ضبط الوقت على متن المسبار. ونتيجة ذلك، دخلت المركبة الفضائية مدارا بيضاويا حول الأرض".


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