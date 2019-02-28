رئيس وزراء باكستان: مستعدون للتباحث مع الهند فى كافة القضايا بما فى ذلك الإرهاب

إسلام آباد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الهند فى كافة القضايا بما فى ذلك الإرهاب.

وأضاف عمران خان - خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - "أن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار فى المنطقة ".

وتابع " لقد قدمت عرضا للهند للتحقيق فى هجوم كشمير وإجراء حوار حول القضايا الثنائية، وباكستان مستعدة لإجراء محادثات مع الهند فى كافة القضايا بما فى ذلك الإرهاب".

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.