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رئيس وزراء باكستان: سنطلق سراح الطيار الهندى غدا كبادرة سلام لنيودلهى

الخميس، 28 فبراير 2019 01:36 م
رئيس وزراء باكستان: سنطلق سراح الطيار الهندى غدا كبادرة سلام لنيودلهى رئيس وزراء باكستان عمران خان
كتب : أحمد جمعة
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أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الطيار الهندى الذى أسرته القوات الأمنية بعد إسقاط طائرته الحربية غدا الجمعة، كبادرة سلام.

وكان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشي، قال فى وقت سابق اليوم، إن باكستان على استعداد للإفراج عن الطيار الهندى الذى أسرته القوات الأمنية أمس الأربعاء، وذلك فى أول دلالات على محاولة تخفيف حدة التوتر بين الجارتين النوويتين.

وأضاف قريشى "نحن على استعداد للإفراج عن الطيار الهندى إذا كان ذلك سوف يساعد فى تخفيف التوترات". موضحا أن رئيس وزراء باكستان عمران خان على استعداد دائم للحديث مع نظيره الهندى ناريندرا مودى.

وقال: "خان مستعد، من أجل إحلال السلام... هل مودى مستعد أيضاً؟".

وطالب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس، الهند على عدم تصعيد الموقف كى لا يأخذ بعدًا أكبر من ذلك؛ مما سيدفع باكستان لاتخاذ إجراءات انتقامية، معربا عن أمله فى أن يلعب المجتمع الدولى دوره لضمان عدم تصعيد الموقف إلى ما بعد ذلك.

وتبادلت باكستان والهند أمس اتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لهما، كما أكدت القوات الباكستانية أنها قامت بأسر طيار هندى يدعى "أبيناندان" بعد إسقاط طائرته.

وأثار هذا التصعيد للتوتر بين الدولتين النوويتين مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما.

وأعلنت باكستان صباح اليوم تعليق عمل خط للسكك الحديدية مع الهند، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، مما أدى إلى تقطع السبل بالعشرات من المدنيين الهنود فى مدينة لاهور بشرق باكستان.

 

 

 


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