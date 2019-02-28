رئيس البرازيل سيزور إسرائيل فى دفعة محتملة لنتنياهو

رويترز

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس إن الرئيس البرازيلى القومى جايير بولسونارو سيزور إسرائيل قبل أيام من انتخابات 9 أبريل، فيما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينى مثله.

واستضاف بولسونارو، الذى تولى الرئاسة فى يناير، نتنياهو وأبدى رغبته فى نقل سفارة البرازيل إلى القدس، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. ويثير احتمال نقل السفارة، كما فعل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسفارة بلاده، قلق شركات التصدير البرازيلية التى تخشى خسارة أسواق عربية كبيرة للحوم الحلال.