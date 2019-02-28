video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى.. ومحمد بن زايد: ثقتنا كبيرة بالمستقبل

الخميس، 28 فبراير 2019 10:39 ص
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى.. ومحمد بن زايد: ثقتنا كبيرة بالمستقبل رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد
كتب بلال رمضان
إضافة تعليق

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة:" لقد سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب، حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا.

 

وكانت رئيسة سنغافورة قد استقبلت الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم، الخميس، فى القصر الجمهورى بسنغافورة، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (1)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (2)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى 

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (3)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى 

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (4)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (5)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (5)

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (6)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد 

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (7)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد

 

رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد (8)
رئيسة سنغافورة تستقبل ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر فيديو لزيارة محمد بن زايد إلى كوريا الجنوبية

الرئيس الكورى يستقبل محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات فى سول

بالأعلام والأطفال.. رئيس كوريا الجنوبية يستقبل محمد بن زايد فى سول

محمد بن زايد يزور الجمعية الوطنية الكورية ويلتقى قياداتها.. صور

قرقاش: زيارة محمد بن زايد لسول تعزز العلاقات الثنائية والشراكة معها مثمرة

محمد بن زايد

ولى عهد ابوظبى

سنغافوره

حليمه يعقوب




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة