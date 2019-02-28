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تفحم صاحب منزل إثر تسرب غاز فى مسكنة بالقناطر الخيرية

الخميس، 28 فبراير 2019 01:33 م
تفحم صاحب منزل إثر تسرب غاز فى مسكنة بالقناطر الخيرية حريق منزل - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقى شخص مصرعة إثر تسرب غاز بمسكنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مما تسبب فى نشوب حريق، وتم السيطرة على النيران وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة شبرل شهاب التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية لمنطقة جنوب القليوبية، وتبين نشوب الحريق بعقار مكون من 4 طوابق والحريق بالدور الأرضى، مسفرا عن تفحم ووفاه صاحب المنزل ويدعى "محمد.ع " 60 سنة جثة متفحمة، أثناء قيامة بتغيير أنبوبة بوتاجاز وهو ما تسبب فى تسرب غاز واشتعال النيران بالمنزل.

وتم على الفور الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.

 


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