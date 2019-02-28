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الخميس، 28 فبراير 2019 02:13 م
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تعزيزا للتعاون مع نيقوسيا.. العربية للتصنيع تستقبل مُلحق الدفاع القبرصى

الخميس، 28 فبراير 2019 02:01 م
تعزيزا للتعاون مع نيقوسيا.. العربية للتصنيع تستقبل مُلحق الدفاع القبرصى الفريق عبد المنعم التراس يجتمع مع مُلحق الدفاع بسفارة قبرص
كتب زكى القاضى
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التقى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كوستاكيس فوتيو مُلحق الدفاع بسفارة قبرص بالقاهرة، حيث بحث "التراس" فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب القبرصى فى العديد من مجالات الصناعة وتبادل الخبرات والتدريب .

 

وأكد "التراس" على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة، مُشيرا إلى التنسيق لإعداد زيارة وفد قبرصى رفيع المُستوى لبحث التعاون المُشترك فى عدد من الصناعات الدفاعية .

 

تأتى تلك الزيارة فى إطار تعميق وتعزيز التعاون والعلاقات بين مصر وقبرص وأحد نتائج معرض إيدكس الدولى بالقاهرة فى ديسمبر 2018.

 

من جانبه، أكد "كوستاكيس فوتيو" أن نجاح مصر مُؤخرا فى تنظيم معرض إيدكس الدولى رسالة للعالم بمكانة وثقل مصر ودورها الرائد فى المنطقة ، مُؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من مجالات التعاون لتوفير مطالب وزارة الدفاع القبرصية من المُنتجات المصرية المُتميزة فى نظم الدفاع التى تم استعراضها فى الجناح المصرى بالمعرض.


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