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تعرف على شروط الاستفادة من إعفاء رسوم خدمة توصيل الغاز بشمال سيناء

الخميس، 28 فبراير 2019 10:29 ص
تعرف على شروط الاستفادة من إعفاء رسوم خدمة توصيل الغاز بشمال سيناء خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء إعفاء المواطنين من رسوم توصيل الغاز لمدة 6 شهور فى مدينة العريش،  ابتداءً من الأول من مارس حتى 31 أغسطس القادم، مع تقسيط مساهمة العميل وقدرها 2160 جنيها، بدون فوائد، وبدون مقدم وبقسط شهرى30 جنيها لمدة 6 سنوات.

 

وأوضحت المحافظة طرق الاشتراك  وهى التعاقد بشكل نقدي "كاش" بسداد مبلغ 2160 جنيها بالشركة، والتعاقد بالشركة بنظام التقسيط بدون مقدم، وتحصيل 30 جنيها شهريا على إيصال الاستهلاك الغاز لمدة 6 سنوات.

 

التقسيط عن طريق صندوق الغاز بالديوان العام للمحافظة بدون فوائد بسداد مقدم 275 جنيها بخزينة الديوان العام، وقسط 130 جنيها لمدة 15 شهرًا، وتقديم إقرار الخصم من مرتب العميل الموظف او ضمانة موظف للعميل الموظف.

 

ويمكن الحصول على المستندات الخاصة بالصندوق من الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام او البوابة الإليكترونية للمحافظة.

 

والمستندات المطلوبة هى إيصال كهرباء حديث، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة عقد الإيجار الموثق تاريخ بالشهر العقارى أو صورة رخصة مبانى، رقم الغاز الملصق على باب الشقة أو رقم الوصلة الفرعية.


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