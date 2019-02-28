تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرا عدد 13.910 نقطة ليصل إلى مستوى 5261.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسرا عدد 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 5533.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.75% خاسرا عدد 36.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4755.11 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 26.1 مليون سهم بقيمة 6 مليون دينار كويتى عبر 1237 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "ياكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.88%، تليه سلطان بنسبة 3.73%، ثم بيان بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.23% ثم أسمنت أبيض بنسبة 8.62%، ثم مواشى بنسبة 8.20%.