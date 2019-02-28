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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط البنوك والعقار والاتصالات

الخميس، 28 فبراير 2019 01:44 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط البنوك والعقار والاتصالات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط البنوك والعقار والاتصالات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% خاسرا عدد 44.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5231.66 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% خاسرا عدد 56.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5482.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% خاسرا عدد 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4772.99 نقطة. 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 84.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 3926 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، ثم قطاع القعار بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.91%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.
 
 
وجاء سهم "قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5%، تليه الإعادة بنسبة 4.62%، ثم سلطان بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "باكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مراكز بنسبة 9.73%، ثم تمدين بنسبة 7.38%.
 
 

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