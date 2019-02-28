تراجع مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط البنوك والعقار والاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط البنوك والعقار والاتصالات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% خاسرا عدد 44.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5231.66 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% خاسرا عدد 56.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5482.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% خاسرا عدد 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4772.99 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 84.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 3926 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، ثم قطاع القعار بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.91%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5%، تليه الإعادة بنسبة 4.62%، ثم سلطان بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "باكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مراكز بنسبة 9.73%، ثم تمدين بنسبة 7.38%.