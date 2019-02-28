video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الصناعات والعقارات

الخميس، 28 فبراير 2019 01:53 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الصناعات والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرة 24.38 نقطة، لتغلق عند مستوى 10111.62 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.5 مليون سهم بقيمة 337.4 مليون ريال قطرى عبر 5126 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر 5 أسهم.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التـأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..ارتفاع المؤشر العام السعودى للجلسة الثانية.. والأسهم القيادية تصعد ببورصة البحرين.. ومؤشرات الكويت خضراء بعد إجازة العيد الوطنى.. وتراجع بورصة قطر وسط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

سوق قطر المالى

بورصة




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة