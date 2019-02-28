تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الصناعات والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرة 24.38 نقطة، لتغلق عند مستوى 10111.62 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.5 مليون سهم بقيمة 337.4 مليون ريال قطرى عبر 5126 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التـأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.