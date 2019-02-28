تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.50% خاسرا عدد 40.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2635.78 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 141.7 مليون سهم محققة ما قيمته 223.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2378 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 19 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 7.21%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة السلام القابضة بنسبة 10%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.65%.