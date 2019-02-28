تجديد حبس مستريح استولى على 13 مليون جنيه من 9 مواطنين لتوظيفها فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر مهاب عادل وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس "محمد .م .د" صاحب شركة بمدينة شبين الكوم، بتهمة إيهام المواطنين بتوظيف أموالهم والحصول على أرباح شهرية وعدم الوفاء بذلك، والتحصل من ذلك على مبالغ وصلت إلى 13 مليونًا و80 ألف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتبلغ قسم شرطة شبين الكوم من كل من “علاء. س. م”، و”سوسن. س. م”، و”عبد العزيز. ا. م"، و"أحمد. م. م" ، و"إسراء. ف. م "، و”شيرين. ح. س” و” تامر. م. ا”، ومصطفى. م. ا”، و”محمد. ع. م”، و”جمال. م. ج”، بتضررهم من كل من “محمد. دراز 28 عاما ، رئيس مجلس إدارة شركة بروتال للتجارة العامة والتوريدات، ومقيم 29 شارع طلعت حرب دائرة القسم، و”إبراهيم. م. م- 35 عاما ”، عضو منتدب بذات الشركة.

وذلك لتحصلهم على مبالغ مالية منهم بإجمالى 13 مليون و80 ألف جنيه مصري، وإيهامهم بتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالشركة إدارة المشكو في حقهم، وعدم تنفيذ ذلك، واكتشف المجني عليهم عدم قدرة المشكو في حقهم على السداد،على الفور تم ضبط المتهم الأول.

وتحرر عن ذلك المحاضر التى حملت أرقام "20041 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، والمحضر رقم 20173، والمحضر رقم 20950 جنح القسم، والمحضر رقم 386 إدارى القسم، والمحضر رقم 2201 جنح القسم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.