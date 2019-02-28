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بعد حادث محطة مصر.. تعرف على توصيات النيابة الإدارية للحد من حوادث القطارات

الخميس، 28 فبراير 2019 02:30 ص
بعد حادث محطة مصر.. تعرف على توصيات النيابة الإدارية للحد من حوادث القطارات جانب من الحادث
كتب عبد الله محمود
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تواصل هيئة النيابة الإدارية، التحقيق فى تجاوزات موظفى هيئة السكك الحديدية وسائقى القطارات.

 

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أمانى الرافعى، فى وقت سابق، تقريرًا يتضمن توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:

 

1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.

 

2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

 

3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

 

4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

 

5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

 

6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

 

7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

 

8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.


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