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للعمل الاجتماعى

بالأسماء.. قسان وجمعية لخدمة المعاقين يفوزن بجائزة صموئيل حبيب

الخميس، 28 فبراير 2019 07:50 م
بالأسماء.. قسان وجمعية لخدمة المعاقين يفوزن بجائزة صموئيل حبيب الدكتور اندريه زكى مانح الجائزة
سارة علام
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أعلنت الهيئة القبطية الاجتماعية للخدمات الاجتماعية ، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجائزة صمويل حبيب للتميز فى العمل الاجتماعى التى تحتفل بعامها الخامس عشر.

فازت جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج، وهى جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ،بسوهاج وهى جمعية أهلية غير ربحية، مشهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 442 لسنة 1994 حيث بدأت العمل كراعي ومسئول عن الأطفال المصابين بشلل الأطفال بمحافظة سوهاج، ثم تطورت الفكرة إلى أن أصبحت الجمعية تلبي الاحتياجات المجتمعية بمختلف مجالاتها مما أكسبها قاعدة شعبية عريضة، وعلى مدار عمر الجمعية أصبح لديها فريق عمل ذو خبره ومؤهل لإدارة العديد من المشروعات وعملت الجمعية مع العديد من الجمعيات.

أما الفائزين بجائزة رجل الدين، فتم اقتسام الجائزة بين اثنين من قساوسة الطائفة الانجيلية ، هما القس إميل زكي راعي الكنيسة الإنجيلية بالقللي سابقا، الذى تخرج في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1958، وحصل على ماجستير لاهوت رعوي ومشورة من جامعة برينستون 1971، وهو أول من نفذ قرار السنودس بالتقاعد في سن السبعين وعمل بالبحث في تاريخ الكنيسة الإنجيلية.

أما الفائز الثانى فهو  القس سليمان صادق، راعى الكنيسة الانجيلية بالفجالة سابقا وهو من مواليد النخيلة عام 1934، وتخرج من كلية اللاهوت عام 1957، ونصب قسا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بنزلة رومان عام 1959، ثم نصب راعيا للكنيسة الإنجيلية بالفجالة عام 1974، واهتم كثيرا بالأنشطة الرعوية والسينما مع الشباب، واهتم بالأنشطة الاجتماعية وأسس ملجأ فولر لخدمة الأيتام

 


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