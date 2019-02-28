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انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية

الخميس، 28 فبراير 2019 06:44 م
انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، انتظاما تاما دون تأخيرات أو إلغاءات في الرحلات رغم الطقس السيء الذي تشهده بعض المناطق من رياح وأتربة.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات الدولية والداخلية بالمطار شهدت إنتظاما تاما وفقا لجدول التشغيل المقرر لها دون تأخيرات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس تحسبا لأي طارئ.

وأضاف المصدر إلى أن الرحلات الجوية المتجهة من وإلى عمان شهدت انتظاما تاما وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، ولم تتأثر بسقوط الأمطار التي تشهدها الأردن حاليا بكثافة.


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مطار القاهرة

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