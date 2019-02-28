"اليوم السابع" تستعرض تاريخ 7 سنوات أكاذيب للإخوان المضللين فى عدد الغد

تحت عنوان "الإخوان المضللون" تستعرض "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الجمعة، أكاذيب وشائعات وفيديوهات الإخوان المفبركة عن حادث محطة مصر وكيف كشفت تصريحات قيادات الجماعة الآن وقبل 7 سنوات حقيقة الوجه القبيح للإخوان، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..

حوار مع العقل المصرى المستهدف من عناصر الجماعة فى توابع حادث محطة مصر



20 سؤالاً تكشف كيف هزم المصريون لجان الإخوان الإلكترونية

ممارسات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى كشفت كراهيتها للوطن وفضحت خلايا نشر الأكاذيب النائمة



كيف ظهر فيديو مجتزأ للرئيس بعد الحادث بلحظات قليلة؟ ولماذا تجاهل الجميع تهديدات «المغير » واعترافات السائق وبيانات النيابة واستقالة الوزير؟





وانقلب الترند على معتز والإخوان.. #خاف_أنت_طلعت_لوحدك يتصدر



الإخوان المضللون

أكاذيب وشائعات وفيديوهات الإخوان المفبركة عن حادث محطة مصر



وتصريحات قيادات الجماعة الآن وقبل 7 سنوات تكشف الحقيقة

ماكينات الجماعة الإرهابية استغلت حادث القطار لاستهداف الدولة



وتواصل رحلة الخيانة تحت شعار "نهدمها مادمنا لا نحكمها"

سقوط «قطعان السوشيال ميديا » فى معركة حادث قطار محطة مصر



أكاذيب استباقية عن الحادث.. صور مغلوطة.. تشكيك فى اعتراف السائق.. ترويج لحوادث معتادة.. خلق حالة فوضى وإحباط.. هكذا تاجرت الجماعة بالأزمة

صفحات الإخوان تشكك فى فيديوهات غرفة التحكم.. وصور من غزة ومشاهد قديمة وشائعات عن نقص الدم بغرض خلق شعور بالنقمة



وزير النقل المكلف: لا يمكن إنكار الإهمال الشديد فى الحادث والمخطئ سيحاسب

«شاكر » يتابع حركة القطارات من محطة مصر ويجتمع برئيس السكة الحديد.. والنيابة تطلب تحليل المخدرات للمتهم وتحريات الأمن الوطنى عن انتماءاته للجماعات الإرهابية



"التعليم" تبدأ اختيار مصححى الثانوية. وتؤكد: معلمو الإعدادية مراقبون فقط

اختيار مقدرى الدرجات من معلمى الصف الثالث الثانوى.. وتفعيل لجان الجودة داخل الكنترولات



طلاب الثانوية الأزهرية يطلقون هاشتاج "لا للجدول المقترح.. مادة فى اليوم كفاية"

رئيس قطاع المعاهد: يهمنا مصلحة الطلاب.. وآخر موعد لاستقبال الآراء 7 مارس.. وسيتم عقد جلسات مع رؤساء اتحادات الطلاب



"التموين" تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا من 90 جنيها

"التموين" توفر 1250 طن فول بالمنافذ.. وطرح الأرز المستورد بـ9 جنيهات للكيلو



"العربية للتصنيع" تستقبل ملحق الدفاع القبرصى لتعزيز التعاون بين القاهرة ونيقوسيا





"التضامن" تتعامل مع 6217 مشردا وطفلا بلا مأوى



وزير الخارجية يؤكد على الموقف المصرى الراسخ تجاه الاستقرار فى الأردن

العراق تخصص 100 مليار دولار للإعمار وتدعو الشركات المصرية للمشاركة



مؤتمر للشركات فى بغداد آخر مارس.. وانعقاد أول لجنة عليا مشتركة منذ 17 سنة برئاسة السيسي وصالح قريبا





"الضرائب" تتفق مع البنوك على آلية تحصيل مستحقاتها من عوائد أذون وسندات الخزانة





