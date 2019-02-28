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الخميس، 28 فبراير 2019 04:26 م
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الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا تسجل أدنى مستوياتها منذ 2009 مع قدوم الـ"بريكست"

الخميس، 28 فبراير 2019 04:20 م
الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا تسجل أدنى مستوياتها منذ 2009 مع قدوم الـ"بريكست" تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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أعلن مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى اليوم الخميس، تسجيل أدنى مستوى لهجرة مواطنى الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا منذ عام 2009، مع قدوم موعد تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضافت البيانات التى نشرها المكتب - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه بلغ عدد المهاجرين الأوروبيين إلى بريطانيا فى سبتمبر 2018 نحو 57 ألف شخص.

من ناحية أخرى، أفاد المكتب بأن أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2004، حيث بلغت أعدادهم 261 ألف شخص.

يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 29 من مارس القادم، وفى حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطانى وغيره من المجالات.

 


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