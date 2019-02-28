النيابة تستدعى ضحايا جددا لـ"مستريح المنصورية" للاستماع لأقوالهم

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، باستدعاء ضحايا جدد لمستريح جديد استولى على 50 مليون جنيه من ضحاياه، بزعم بيع فيلات لهم بكمبوند فى المنصورة وذلك للاستماع لأقوالهم.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من 30 مواطنا أفادوا فيه بتعرضهم للنصب، على يد صاحب كمبوند وشركائه بمنطقة المنصورية، حيث دفعوا مبالغ مالية تجازوت 50 مليون جنيه لحجز وحدات "فيلات" بالكبموند.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم الرئيسى "عماد.ع"، صاحب شركة استثمار عقارى وشركائه نصبوا على عشرات المواطنين، بعرض فيلات بكمبوند فى المنصورية بالطريق الصحراوى، وحصل منهم على مقدم تعاقد واكتشف الضحايا أن المتهم كان يحرر عقود بيع الفيلات لأكثر من واحد، فتوجهوا الى مقر الشركة بميدان التحرير، وألقوا القبض على شريك المتهم الرئيسى والسكرتيرة، وعرضهم على النيابة .