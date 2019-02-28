النيابة العامة تبدأ التحقيق مع السائق وبقية المتهمين فى حادث قطار محطة مصر

كتب عبد الله محمود

بدأت نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق مع سائق الجرار المتسبب في حادث محطة مصر وبقية المتهمين.

وكان الحادث وقع أمس الأربعاء وأسفر عن استشهاد 22 ضحية و41 مصابا و5 آخرين من عمال المحطة، وحصلت اليوم السابع علي الصور الأولي للمتهمين داخل النيابة.

ودخل المتهم الي غرفة التحقيق وسط حراسة أمنية مشددة وفرض كردون أمني.

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى انفجار تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.